Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser | il tramonto di Artimino per l' anniversario di matrimonio

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser rinnovano il loro amore nel suggestivo tramonto di Artimino, celebrando un anniversario speciale. A dodici mesi dalla festa esclusiva nella tenuta in provincia di Prato, la coppia si prepara ad accogliere un nuovo lieto evento: la dolce attesa. Una cena romantica, in quella stessa location che ha segnato i momenti più belli della loro storia, suggella un amore forte e promettente per il futuro.

La showgirl e l'ex ciclista ora imprenditore celebrano il loro amore dodici mesi dopo la festa esclusiva che dettero nella tenuta in provincia di Prato. La coppia è in dolce attesa. Cena romantica nella location che scelsero non solo per il banchetto nuziale ma anche per la cerimonia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: il tramonto di Artimino per l'anniversario di matrimonio

