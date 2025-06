Cecchino tende un' imboscata ai vigili del fuoco | due morti in Idaho

Una tragica escalation nella lotta contro gli incendi in Idaho: un cecchino ha teso un’imboscata mortale ai vigili del fuoco, uccidendone due e ferendone gravemente un terzo. Un atto ignobile che solleva inquietanti interrogativi sulla sicurezza delle squadre di emergenza e sull’intento di chi ha orchestrato questa terribile trappola. La comunità piange le vittime mentre si indaga su questa drammatica vicenda.

In Idaho, un incendio boschivo si è trasformato in un agguato mortale: due vigili del fuoco sono stati uccisi e un terzo è rimasto gravemente ferito dopo essere stati colpiti da un cecchino sulla Canfield Mountain, nei pressi di Coeur d’Alene. Secondo lo sceriffo locale, il rogo sarebbe stato appiccato volutamente per attirare le squadre di emergenza e tender loro un’imboscata. Il sospetto, dopo aver sparato anche contro le forze dell’ordine intervenute in massa, è stato trovato morto con accanto una mitragliatrice. Il movente resta ignoto, mentre le fiamme continuano a minacciare la zona. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Cecchino tende un'imboscata ai vigili del fuoco: due morti in Idaho

“Ci stanno sparando”, l’imboscata di un cecchino ai vigili del fuoco negli Usa: bilancio drammatico - Una tragica e sconvolgente imboscata in Idaho ha stroncato la vita di due coraggiosi vigili del fuoco e ne ha ferito un altro, mentre intervenivano per domare un incendio in una comunità montana.

