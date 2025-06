Ceccano presentazione del libro Giancarlo Siani Terra nemica di Pietro Perone

Il 23 settembre 1985, Giancarlo Siani, giovane giornalista coraggioso, perse la vita in un atto di violenza e ingiustizia. A quarant’anni di distanza, Pietro Perone ci guida attraverso un approfondito racconto di quegli eventi, svelando i dettagli nascosti e il contesto che circondava l'omicidio. Un’opera importante che non solo conserva la memoria, ma invita a riflettere sulla lotta per la verità e la giustizia nel nostro paese.

Per otto anni sull’uccisione di Giancarlo Siani, avvenuta il 23 settembre del 1985, cala il silenzio. Il movente è "chiaro" fin dall’inizio, molto scomodo individuarlo davvero. A quarant’anni da uno dei più efferati delitti mafiosi avvenuti in Italia, questo libro è un contributo alla memoria da. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

