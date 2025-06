C’è un’arma batteriologica nelle nostre case | la spugna della cucina Ecco perché dovremmo cambiarle sempre

La spugna della cucina, spesso considerata un semplice alleato per le pulizie, nasconde un pericolo invisibile: è uno dei principali veicoli di contaminazione batterica nelle nostre case. Studi recenti rivelano che anche un piccolo metro cubo di questa superficie può ospitare milioni di microrganismi nocivi. Per proteggere la salute della tua famiglia, è fondamentale sapere perché e come cambiare regolarmente la spugna.

Le spugne che popolano quasi ogni cucina domestica nascondono una realtà invisibile ma allarmante: sono tra gli oggetti più contaminati presenti nelle abitazioni. A confermarlo non è solo l’esperienza quotidiana, ma la ricerca scientifica. Secondo uno studio condotto da microbiologi dell’Università di Furtwangen, in Germania, e citato dall’infettivologo Matteo Bassetti, un solo centimetro cubo di spugna può contenere fino a 5,4 x 10¹? batteri, una densità che si riscontra di norma solo nelle feci umane. I ricercatori hanno sequenziato il DNA di 14 spugne usate, scoprendo la presenza di centinaia di specie microbiche, tra cui Moraxella osloensis e Serratia marcescens. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - “C’è un’arma batteriologica nelle nostre case: la spugna della cucina. Ecco perché dovremmo cambiarle sempre

