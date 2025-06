C'è un serpente sotto l'auto | è un pitone abbandonato in provincia di Bergamo

In un’estate in cui il caldo spinge molti a cercare refrigerio, c’è chi ha scelto di abbandonare non solo animali domestici, ma anche creature esotiche. A Cassiglio, un pitone reale trovato nel cofano di un’auto testimonia quanto sia importante sensibilizzare sul rispetto e sulla tutela degli animali. La scoperta ha suscitato sconcerto e grande attenzione: ecco cosa è accaduto e come si sono mobilitati i soccorritori. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa incredibile vicenda.

In estate non si abbandonano solo cani e gatti: a Cassiglio, in provincia di Bergamo, un pitone reale è stato trovato nel cofano di un’auto. Probabilmente è stato rilasciato da chi lo deteneva in cattività. I Vigili del Fuoco l’hanno recuperato e salvato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

