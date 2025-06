C' è un nuovo asilo nido a Pollutri | sabato scorso open day e inaugurazione

Tanti cittadini hanno partecipato con entusiasmo all'open day e all'inaugurazione del nuovo asilo nido "Gli Amici di Nemo" a Pollutri, un importante passo avanti per il benessere e la crescita dei più piccoli. Questa struttura, realizzata grazie ai fondi del PNRR, rappresenta un investimento strategico per la comunità, offrendo servizi educativi e di cura innovativi. Un traguardo che promette un futuro più sereno e stimolante per le famiglie locali.

A Pollutri, sabato scorso, è stato inaugurato il nuovo asilo nido "Gli Amici di Nemo", situato in contrada Piano Croce. La struttura è stata realizzata grazie ai fondi del Pnrr, grazie al "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia". Tanti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

