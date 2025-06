C’è un nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy Watch4 da installare

Se possiedi un Samsung Galaxy Watch4, preparati a ricevere un nuovo aggiornamento che promette miglioramenti e funzionalità innovative. Samsung ha appena avviato il rilascio in Italia, offrendo agli utenti l’opportunità di ottimizzare le prestazioni del proprio smartwatch. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa novità e come installare l’update per vivere un’esperienza ancora più coinvolgente e performante con il tuo dispositivo.

Per Samsung Galaxy Watch4 è stato avviato il rilascio di un nuovo update in Italia. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - C’è un nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy Watch4 da installare

In questa notizia si parla di: galaxy - samsung - watch4 - aggiornamento

Samsung presenta Galaxy S25 Edge: un nuovo standard per il design ultrasottile - Samsung ha svelato il Galaxy S25 Edge, un dispositivo che segna il nuovo standard per il design ultrasottile.

C’è un nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy Watch4 da installare; One UI 8, tutti i Samsung Galaxy Watch che dovrebbero riceverla; Più vecchio Galaxy Watch ha ricevuto un aggiornamento importante, ma Samsung tace sui miglioramenti.

Samsung Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic hanno ricevuto un aggiornamento difettoso che manda in tilt alcuni smartwatch - Samsung ha riconosciuto che l'ultimo aggiornamento per Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic può causare l'interruzione del funzionamento di alcune unità. Riporta notebookcheck.it

Samsung Galaxy Watch4 riceve un nuovo aggiornamento software in Italia - TuttoAndroid - Sono passati pochi giorni da quando vi abbiamo segnalato l’arrivo del più corposo aggiornamento alla One UI 5 Watch sugli ... Si legge su tuttoandroid.net