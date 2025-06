CdS – Abraham al Besiktas ci siamo Operazione da 20 milioni 

Il calciomercato entra nel vivo e le ultime notizie scuotono il mondo del calcio: il Besiktas è a un passo dall’acquisto di Tammy Abraham dalla Roma per circa 20 milioni di euro. Dopo un prestito al Milan, l’attaccante potrebbe ora intraprendere una nuova avventura in Turchia. La trattativa si fa sempre più concreta, lasciando i tifosi italiani e turchi ansiosi di scoprire il futuro di uno degli attaccanti più promettenti.

2025-06-29 23:22:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere dello Sport: Il Besiktas è vicino a un accordo con la Roma per acquistare il cartellino di Tammy Abraham a titolo definitivo. L’attaccante è reduce dal prestito al Milan e sarebbe rientrato a Trigoria dopo l’anno passato con la maglia rossonera. Anche perché lo scambio con Saelemaekers non si è concretizzato nonostante il patto d’onore impostato la scorsa estate. Il Besiktas ha convinto l’inglese, che a breve volerà in Turchia, appena l’accordo tra i club verrà messo nero su bianco. L’accordo non è totale: ballano ancora alcune cifre, soprattutto sotto la voce delle commissioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com