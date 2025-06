Cdm arriva un contributo straordinario sull' assegno di inclusione a 500 euro

Il Governo sta lavorando a un provvedimento straordinario per sostenere le famiglie più colpite: un contributo di 500 euro destinato a circa 500mila nuclei familiari che esauriranno l’Assegno di Inclusione nel giro di 18 mesi. Questa misura temporanea mira ad alleviare le difficoltà di chi deve attendere un mese per ricevere nuovamente l’indennità. Scopriamo insieme cosa cambierà e cosa aspettarsi nei prossimi mesi.

Il Governo lavora a un contributo straordinario per le famiglie che esauriscono dopo 18 mesi l'Assegno di Inclusione e devono aspettare un mese per riavere l'indennità pari a circa 500 euro a nucleo. Secondo quanto si apprende il provvedimento dovrebbe riguardare circa 500mila famiglie che perderanno l’indennità tra luglio (i nuclei che hanno avuto l’Adi dall’inizio, quindi da gennaio 2024). 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Cdm, arriva un contributo straordinario sull'assegno di inclusione a 500 euro

L'assessore Santangelo sottolinea con entusiasmo il ruolo cruciale del ministro Calderone nel garantire continuità ai benefici dell'ADI, grazie a un contributo straordinario del governo.

