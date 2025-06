Cavriglia ricorda gli eccidi nazifascisti

Cavriglia si prepara a onorare il ricordo delle vittime degli eccidi nazifascisti, un gesto di memoria e di rispetto che attraversa il tempo. A 81 anni da quei giorni bui, la comunità si riunisce per testimoniare la propria storia e mantenere vivo il messaggio di pace e resistenza. Il programma di “L'Urlo della Memoria” promette momenti di riflessione e commozione, affinché il passato non venga mai dimenticato.

Arezzo, 30 giugno 2025 – La comunitĂ di Cavriglia si appresta a celebrare il ricordo delle vittime degli eccidi nazifascisti perpetrati nel comune a 81 anni da quei drammatici giorni. Il programma de “L'Urlo della Memoria” si aprirĂ la mattina del 4 luglio alle 8:30 con la Santa Messa per i caduti nella Chiesa di San Donato a Castelnuovo, mentre le commemorazioni solenni proseguiranno alle 10:30 con la Santa Messa presso il Monumento ai Caduti a Meleto Valdarno, celebrata dal Vescovo di Fiesole Stefano Manetti. Dopo la cerimonia religiosa, interverranno il Sindaco Leonardo Degl'Innocenti o Sanni, il Presidente della Regione Eugenio Giani, il Dottor Filippo Pellegatti, medico con esperienza nella striscia di Gaza e Giacomo Gambassi, giornalista con esperienza sul campo di guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cavriglia ricorda gli eccidi nazifascisti

In questa notizia si parla di: cavriglia - eccidi - nazifascisti - ricorda

Rassegna Stampa: il calendario degli eventi in occasione della ricorrenza dell'anniversario degli eccidi nazifascisti. I dettagli su ValdarnoPost Vai su Facebook

Cavriglia ricorda gli eccidi nazifascisti; L’Urlo della Memoria 2025: celebrazioni ed eventi in ricordo degli eccidi nazifascisti a Cavriglia; Bobo Rondelli il 25 aprile a Cavriglia per la Festa della Liberazione.

Cavriglia ha ricordato le vittime degli eccidi - la Nazione - Come ogni anno Cavriglia ha reso omaggio alle vittime uccise negli eccidi nazifascisti del 4 luglio 1944 che colpirono Meleto Valdarno, Castelnuovo dei Sabbioni, San Martino, Massa Sabbioni e Le ... Riporta lanazione.it

“L’Urlo della Memoria”. Cavriglia ricorda l’anniversario degli eccidi nazifascisti - Arezzo, 28 giugno 2024 – Ricco programma per le celebrazioni in ricordo delle vittime degli eccidi nazifascisti del 1944 a Cavriglia, per i quali quest’anno ricorre l’80° anniversario. Scrive lanazione.it