Cavour apre un nuovo Mc Donald' s | 183 posti a sedere e 43 nuove assunzioni

Cavour si prepara a vivere un’esperienza gastronomica senza precedenti: il nuovo McDonald’s di via Pinerolo, il 31° in provincia di Torino, apre le sue porte l’1 luglio, offrendo 183 posti a sedere e 43 nuove opportunità di lavoro. Innovazione e tradizione si incontrano grazie ai kiosk digitali, che rendono l’ordinazione ancora più semplice e moderna. Un nuovo punto di riferimento per la comunità, pronto a deliziare i clienti con qualità e comfort.

Apre l’1 luglio il nuovo ristorante Mc Donald’s di Cavour, in via Pinerolo. È il 31esimo in provincia di Torino. Al suo interno, lavoreranno 43 nuove persone assunte da poco. Come è fatto In tutto, i posti a sedere sono 183. Si può ordinare in autonomia utilizzando i kiosk digitali. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: cavour - apre - donald - posti

Amici piemontesi, vi aspetto al mio recital di questo sabato, 28 giugno, per immergervi con me nella cornice medievale del Castello di Grinzane Cavour in occasione del Festival Colline in Musica! #festival #collineinmusica #harp #recital #castello #grinzan Vai su Facebook

McDonald's apre anche a Cavour. E' il 31° fast food della catena in provincia di Torino; Conto alla rovescia: il McDonald's di Cavour vicino all'apertura; Un nuovo fast food a Cavour: con Mc Donald's arrivano anche 50 nuovi posti di lavoro.

Apre Mc Donald’s a Correggio, 50 posti di lavoro - Il Resto del Carlino - Apre Mc Donald’s a Correggio, 50 posti di lavoro Oggi inizia l’attività il nuovo ristorante, nella stessa zona arriveranno Conad, farmacia, uffici e altri servizi. Segnala ilrestodelcarlino.it

Busto Garolfo, apre Mc Donald's: 40 nuovi posti di lavoro - Il Giorno - Busto Garolfo, apre Mc Donald's: 40 nuovi posti di lavoro Ecco come partecipare alle selezioni per entrare a far parte del colosso del fast food che negli ultimi anno ha creato oltre tremila nuovi ... ilgiorno.it scrive