Cavernago striscioni e magliette con i nomi di Riccardo e Nora | Per sempre con noi

Il cuore di Cavernago si è acceso di emozione e solidarietà durante la prima edizione di “Amici nel cuore”, un evento dedicato a Riccardo e Nora, due giovani scomparsi tragicamente. Striscioni e magliette con i loro nomi hanno testimoniato l’affetto di tutta la comunità, uniti per mantenere vivo il ricordo e celebrare i valori di amicizia e sport. Cavernago non dimentica, e questa giornata ne è stata la prova tangibile.

Cavernago. Sabato 28 giugno al centro sportivo M.llo D'Andrea di Cavernago si è tenuta la prima edizione di " Amici nel cuore ", un'iniziativa pensata per mantenere vivo il ricordo di Riccardo Gualandris e Nora Jawad, i due ragazzi scomparsi a marzo all'insegna dello sport, dell'amicizia e della condivisione. Cavernago non dimentica la coppia di amici morti in un incidente stradale nella notte tra il 21 e il 22 marzo, lungo la provinciale 91. A tre mesi dalla tragedia, l'intera comunità si è riunita per rendere omaggio ai due concittadini. I loro nomi, accompagnati dalla scritta " Per sempre con noi ", campeggiavano sullo striscione ed erano ben visibili anche sulle magliette indossate dagli atleti.