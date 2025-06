Cate Blanchett nel finale di Squid Game | il cameo anticipa versione americana della serie

In un sorprendente colpo di scena, Cate Blanchett fa il suo debutto nel finale di Squid Game 3, interpretando la reclutatrice statunitense. Questo cameo atteso non solo conferma le voci, ma apre le porte a una versione americana della serie e alimenta le speculazioni su uno spin-off di David Fincher in arrivo su Netflix. Un’anticipazione che promette di rivoluzionare il nostro modo di vedere i giochi mortali. Continua a leggere.

