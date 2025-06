Catania tra misteri e leggende by night

Preparati a scoprire i segreti nascosti di Catania sotto il manto della notte. Sabato 5 luglio, unisciti a noi in una suggestiva passeggiata tra misteri e leggende che sveleranno le storie più affascinanti e sconosciute della città. Dal fascino della chiesetta di San Gaetano alle Grotte fino all’altare sotterraneo, vivrai un’avventura unica tra passato e incanto. Non perdere questa occasione di esplorare Catania come non l’hai mai vista prima...

Sabato 5 luglio passeggiata Catania di notte tra misteri e leggende. Inizieremo dalla chiesetta di San Gaetano alle Grotte: scenderemo giù fino all'altare sotterraneo. La passeggiata proposta sarà un vero e proprio viaggio guidato tra storie, leggende e segreti della Catania meno conosciuta. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: catania - leggende - misteri - night

Catania tra misteri e leggende by night; San Valentino, mostre, musica e cultura: cosa fare a Catania nel weekend; Catania, tour dei misteri by night.

Catania tra misteri e leggende by night - Inizieremo dalla chiesetta di San Gaetano alle Grotte: scenderemo giù fino all'altare sotterraneo. Si legge su cataniatoday.it

catania tra misteri e leggende by night - Inizieremo dalla chiesetta di San Gaetano alle Grotte: scenderemo giù fino all'altare sotterraneo. Lo riporta cataniatoday.it