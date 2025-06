Catania discoteca chiusa per 7 giorni nel cuore della Movida | riscontrate gravi irregolarità

Nella vivace movida di Catania, un'operazione della Polizia di Stato ha portato alla chiusura temporanea di una nota discoteca nel centro città, per sette giorni, a causa di gravi irregolarità. Questo intervento sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela della sicurezza pubblica e nel mantenimento di ambienti sicuri e controllati. Scopri di più su questa importante azione e sui controlli in corso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Polizia di Stato nel cuore della movida cittadina. La Polizia di Stato di Catania ha disposto la chiusura temporanea di una nota discoteca del centro città per 7 giorni, in seguito al riscontro di violazioni delle prescrizioni previste dalla licenza rilasciata all’esercizio. Controlli mirati a tutela della sicurezza pubblica. L’intervento rientra nell’ambito di una più ampia attività di verifica condotta dalla Questura di Catania, volta ad assicurare il rispetto della legislazione sulla pubblica sicurezza. L’obiettivo è proteggere i cittadini e garantire condizioni eque per gli esercenti che operano nel rispetto della normativa vigente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, discoteca chiusa per 7 giorni nel cuore della Movida: riscontrate gravi irregolarità

In questa notizia si parla di: catania - discoteca - cuore - movida

Urta una ragazza in discoteca, violento raid punitivo a Catania. Due responsabili identificati grazie ai social - Un episodio di violenza ha scosso una discoteca di Catania, dove un raid punitivo ha lasciato quattro giovani feriti.

Domenica 8 Giugno alle ore 18 il palco dell'Anfiteatro del Parco Commerciale Le Zagare si accende con l’energia travolgente dei M.S.O. – Movida Small Orchestra! Un live show imperdibile, tra grandi successi dagli anni ’70 ad oggi, rivisitati in chiave pop Vai su Facebook

L’ultimo saluto a Marco Allia, papà della “disco” con la musica italiana; Locali queer friendly a Catania: la guida 2023/2024; Vittime scelte a caso e legami con clan mafiosi: così la gang terrorizzava la movida catanese.

Catania, irregolarità in una discoteca del centro: sospesa attività per 7 giorni - A Catania la Polizia di Stato ha sospeso temporaneamente, per la durata di sette giorni, l’attività di una discoteca del centro cittadino a causa dell’inosservanza da parte della titolare di alcune ... Scrive catanianews.it

Catania, arrestati 6 pusher delle “discoteche estive” alla Playa - Intensificati i controlli contro lo spaccio di droga nei locali notturni e nelle discoteche della Playa. Riporta newsicilia.it