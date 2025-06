Catania capitale del pattinaggio | oltre 200 giovani atleti al Trofeo nazionale Tiezzi

Catania si conferma la capitale del pattinaggio, ospitando oltre 200 giovani atleti provenienti da tutta Italia per il prestigioso Trofeo Nazionale Tiezzi. Questa tre giorni di competizioni intense e appassionanti ha messo in luce il talento e la passione dei futuri campioni delle categorie giovanissimi ed esordienti. Un evento che rafforza il ruolo della città come centro nevralgico dello sport rotellistico, lasciando il segno nel cuore di tutti gli appassionati.

Una “tre giorni” intensa dal punto di vista rotellistico quella che, da giovedì scorso a ieri, ha visto impegnati a Catania, su largo Franco Battiato, circa 200 atleti delle categorie giovanissimi ed esordienti, provenienti da tutta Italia per partecipare al Trofeo nazionale “Tiezzi”, storica e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

