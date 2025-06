Catania Beni culturali 42 giovani volontari del Servizio civile impiegati nei siti archeologici | l' assessore Scarpinato | Presto estenderemo l' iniziativa

A Catania si accende una nuova luce di impegno e passione per la cultura: 42 giovani volontari del Servizio Civile, pronti a valorizzare i siti archeologici del Parco e della Valle dell’Aci, saranno il cuore pulsante di custodia e fruizione. L’assessore Scarpinato annuncia con entusiasmo che presto questa preziosa iniziativa si amplierà, coinvolgendo ancora più giovani e tutelando il patrimonio storico della città.

Sono 42 i giovani volontari del Servizio civile che, a partire da martedì primo luglio, prenderanno servizio in diversi siti del Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell'Aci, per supportare le attività di custodia e fruizione. Lo prevede una convenzione sottoscritta tra il Parco e l'associazione socio culturale Erei Ets di Troina, in provincia di Enna, che attraverso.