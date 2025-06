Castelli Aperti | domenica 6 luglio un viaggio incantato tra le dimore storiche nella provincia di Torino e non solo

In un weekend all’insegna del fascino e della scoperta, la provincia di Torino apre le sue porte a un viaggio incantato tra dimore storiche. Domenica 6 luglio, la trentesima edizione di Castelli Aperti invita appassionati e curiosi a esplorare ville, castelli e giardini nascosti, immergendosi in un mondo di arte, storia e paesaggi mozzafiato. Non perdere questa occasione unica di vivere un’esperienza culturale indimenticabile.

La provincia di Torino si prepara a celebrare uno degli appuntamenti culturali più amati per gli amanti della storia, dell'arte e della natura. Domenica 6 luglio, in occasione della trentesima edizione di Castelli Aperti, un affascinante itinerario condurrà i visitatori alla scoperta di ville. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: castelli - aperti - domenica - luglio

