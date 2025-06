castellammare di stabia nonna e nipote alla deriva in mare

Un’estate che inizia all’insegna di paura e coraggio a Castellammare di Stabia, dove una nonna e un nipote di 5 anni sono stati trascinati in mare da vento e corrente, mettendo a dura prova il senso di sicurezza dei bagnanti. Fortunatamente, un eroe della Guardia Costiera ha saputo intervenire tempestivamente, salvando le vite e dimostrando ancora una volta l’importanza del pronto intervento. La vicenda ci ricorda quanto possa essere fragile la serenità delle nostre vacanze.

Momenti di panico a Castellammare il 30 giugno: un bimbo di 5 anni e la nonna sono stati trascinati a 4 km dalla costa col materassino per vento e corrente. Un militare della Guardia Costiera, giunto sul posto, si è tuffato e li ha salvati; entrambi sono stati affidati al 118. Malore anche per il nonno in spiaggia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it