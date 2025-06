Castellammare di Stabia materassino alla deriva | la Guardia Costiera salva due persone

A Castellammare di Stabia, momenti di paura si sono trasformati in un lieto fine grazie all’eroismo della Guardia Costiera. La motovedetta CP 542, sotto il comando del Capitano Andrea Pellegrino, ha tratto in salvo una nonna e il suo nipotino di 5 anni, rimasti alla deriva su un materassino a circa 4 km dalla costa di Rovigliano. Un intervento tempestivo che dimostra il coraggio e la professionalità delle forze dell’ordine nel salvaguardare vite umane.

Tempo di lettura: 2 minuti?Attimi di terrore a Castellammare di Stabia. La motovedetta CP 542 della Guardia Costiera stabiese diretta dal Comandante Andrea Pellegrino salva nonna e nipote di 5 anni a circa 2 miglia (4 km) dalla località denominata "Rovigliano". Sotto il coordinamento del MRSC presso la Direzione marittima di Napoli, l'equipaggio della motovedetta interviene salvando il bambino in mare sul proprio materassino che il vento e la forte corrente in zona aveva trascinato a largo. Vedendo il bambino allontanarsi, la nonna, a sua volta, si era buttata in acqua per soccorrere il nipote senza riuscirci e restando lei stessa in balìa delle onde.