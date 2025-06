Castellammare di Stabia bambino di 5 anni trascinato al largo sul materassino il salvataggio della Guardia costiera a 4km dalla riva - VIDEO

Un momento di paura e coraggio si è vissuto al largo di Castellammare di Stabia, quando un bambino di 5 anni e la sua nonna sono stati trascinati al largo da un materassino, a circa 4 km dalla riva. La prontezza della guardia costiera, intervenuta con interventi tempestivi, ha permesso di salvare entrambe le vite. La loro storia dimostra ancora una volta quanto sia fondamentale il ruolo dei soccorritori nel garantire sicurezza sulle spiagge italiane.

