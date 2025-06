Castelfidardo, ancora in standby la situazione allenatore.

La situazione al Castelfidardo rimane ancora in stand-by, con l’incertezza che avvolge il futuro tecnico della squadra. Tra candidature ormai routinarie e voci di allenatori provenienti dal passato girone B di Promozione, la società sembra navigare a vista, rimandando ogni decisione di giorno in giorno. La mancanza di un segnale chiaro alimenta aspettative e curiosità tra i tifosi, che attendono con ansia una svolta decisiva per ricominciare a sognare.

Ancora in standby la situazione allenatore nel Castelfidardo. Idee poco chiare e non può essere altrimenti in casa fidardense visto che il ''parto'' del nuovo mister non è avvenuto neanche ieri. Si rimanda di giorno in giorno, ormai da settimane. Nella lista ci sono sempre i soliti nomi o quasi. Perché voce di ieri i fidardensi avrebbero puntato l'attenzione su un tecnico reduce dall'esperienza nella stagione passata nel girone B di Promozione. In lizza c'è sempre Stefano Cuccù, ex Monturano Campiglione, ma anche il tecnico romano Marco Sansovini. Con entrambi la proprietà fidardense ha avuto contatti, ma ancora non si è concluso niente.