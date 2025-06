Cassino Plant nuovo stop per lo stabilimento Stellanti Cancelli chiusi fino al 7 luglio

Nuovo stop a Cassino, uno dei pilastri dell'industria automobilistica italiana. Lo stabilimento Stellantis resterà chiuso fino al 7 luglio, con possibili ulteriori proroghe secondo le fonti sindacali. Questa pausa, come riportato da nasa.it, è stata adottata a causa di circostanze che mettono in discussione la ripresa produttiva, e il settore si domanda quali siano le ripercussioni per l'economia locale e nazionale.

Nuovo stop per lo stabilimento Stellantis Cassino Plant: i cancelli resteranno chiusi da oggi e fino al 7 luglio. Ma indiscrezioni di fonte sindacale prevedono che lo stop verrà prorogato fino alla metà del mese entrante. Il provvedimento - come riporta l'nasa.it - è stato adottato a causa. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: stop - cassino - plant - stabilimento

Stellantis, nuovo stop nello stabilimento Cassino Plant - Stellantis Cassino Plant si ferma ancora, segnando un momento di incertezza per lo stabilimento. I cancelli resteranno chiusi fino al 7 luglio, con possibili proroghe secondo fonti sindacali, a causa della carenza di ordini per Alfa Romeo Giulia, Stelvio e Maserati Grecale.

Stellantis, nuovo stop nello stabilimento Cassino Plant. Mancano gli ordini per le Alfa Romeo Giulia e Stelvio #ANSAmotori #ANSA Vai su X

Stellantis, nuovo stop nello stabilimento Cassino Plant; Stellantis: stop a Cassino da fine giugno 2025, Alfa Giulia e Stelvio ko; Stellantis: nuovo stop produttivo allo stabilimento di Cassino.

Stellantis, nuovo stop nello stabilimento Cassino Plant - Nuovo stop per lo stabilimento Stellantis Cassino Plant: i cancelli resteranno chiusi da oggi e fino al 7 luglio. Scrive msn.com

Stellantis: stop a Cassino da fine giugno 2025, Alfa Giulia e Stelvio ko - Mancano gli ordini per le Alfa Romeo Giulia e Stelvio: nuovo stop per lo stabilimento Stellantis Cassino Plant. Riporta motorisumotori.it