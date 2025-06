Cassano tuffi proibiti nell’Adda Tavolo in Prefettura e nuovi divieti

L’estate a Cassano si apre con misure rafforzate per garantire la sicurezza sulle rive dell’adda, dove i divieti di tuffo sono stati intensificati e monitoraggi più severi. Dopo una riunione in Prefettura, si punta a coinvolgere tutti gli attori locali per prevenire tragedie e salvaguardare cittadini e visitatori. La sfida ora è creare un sistema integrato che protegga chi ama il fiume senza rovinare il divertimento: una missione che richiede collaborazione e attenzione costante.

L'inizio dell'estate segnato dalla tragedia, su rischio annegamenti e controlli fluviali si passa subito all'azione: un incontro in Prefettura la scorsa settimana, la richiesta di un tavolo allargato a comuni, soccorritori e forze dell'ordine, e in generale a gruppi e associazioni potenzialmente da coinvolgere, che potrebbe essere convocato entro una decina di giorni. Intanto, sulle sponde e le spiagge cassanesi maggiormente a rischio "tuffo proibito" sono comparse le prime quattro postazioni con salvagente: spiaggia del Pignone, "punta" dell'Isola Borromeo, lungo canale del Linificio. Teatro, quest'ultimo luogo, dell'ultimo tragico annegamento a Cassano, quello del diciassettenne moldavo Serghei, "Sergiu", Fortuna.

