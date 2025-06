Cassano tuffi proibiti e morti annegati nell’Adda | tavolo in Prefettura e nuovi divieti

L’estate a Cassano si apre con tensione e urgenza: tra tragedie di annegamenti e divieti, le autorità agiscono per salvaguardare la sicurezza di cittadini e visitatori. Un incontro in Prefettura ha avviato un tavolo di confronto esteso, coinvolgendo enti e associazioni, per rafforzare i controlli e prevenire nuove tragedie. La priorità è chiara: proteggere le sponde e garantire un’estate all’insegna del divertimento responsabile.

L'inizio dell' estate segnato dalla tragedia, su rischio annegamenti e controlli fluviali si passa subito all'azione: un i ncontro in Prefettura la scorsa settiman a, la richiesta di un tavolo allargato a comuni, soccorritori e forze dell'ordine, e in generale a gruppi e associazioni potenzialmente da coinvolgere, che potrebbe essere convocato entro una decina di giorni. Intanto, sulle sponde e le spiagge cassanesi maggiormente a rischio " tuffo proibit o" sono comparse le prime quattro postazioni con salvagente: spiaggia del Pignone, "punta" dell'Isola Borromeo, lungo canale del Linificio.

