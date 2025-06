Cassano durissimo | Inzaghi ha distrutto l’Inter! Chivu farà meglio

Antonio Cassano si è scagliato duramente contro Simone Inzaghi, accusandolo di aver distrutto l’Inter e di aver deluso le aspettative. Il suo commento, ricolmo di critica, mette in discussione il vero valore dell’ex tecnico nerazzurro, mentre un focus su Cristian Chivu suggerisce una strada migliore per il club. Un quadro che solleva molti dubbi sul futuro dell’Inter e sulle scelte di gestione.

Antonio Cassano si è espresso in termini durissimi contro Simone Inzaghi, ex allenatore dell’Inter. Poi un commento sulla scelta di puntare su Cristian Chivu. L’ATTACCO – Antonio Cassano si è così pronunciato a Viva El Futbol a proposito del percorso di Simone Inzaghi all’Inter e della sua scelta di passare all’Al Hilal: « Tutti coloro che definivano Inzaghi un ‘genio’ devono sapere che quest’ultimo ha distrutto l’Inter. Ha vinto 1 campionato su 4, buttando gli altri 3. Non ha valorizzato nessuno, ha preso in giro i tifosi dell’Inter. Lui, infatti, aveva già un accordo con l’Al Hilal. La ‘buffonata’ maggiore è quella di dire ‘stavo studiando il calcio arabo’. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Cassano durissimo: «Inzaghi ha distrutto l’Inter! Chivu farà meglio»

