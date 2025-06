Cassano | Con Allegri ci sentivamo si rideva e si scherzava Poi svela cosa accadde

Il rapporto tra Cassano e Allegri sembrava essere passato inosservato, ma le parole dell'ex calciatore rivelano una svolta inattesa. Dopo anni di allegria e scherzi, qualcosa si è rotto. Antonio Cassano svela cosa ha portato alla crisi tra i due, lasciando tutti senza parole: scopriamo insieme cos’è successo e come questa rottura si è consumata nel silenzio. Continua a leggere.

Antonio Cassano spiega cosa ha portato alla rottura dei rapporti con Massimiliano Allegri: "Non mi rispondi più oppure non mi mandi più messaggi? Non me ne frega niente, vivo bene lo stesso". 🔗 Leggi su Fanpage.it