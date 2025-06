Cassano attacca Inzaghi | Ha distrutto l’Inter prenda in giro altri Chivu farà meglio spero in una cosa

Le parole di Antonio Cassano scuotono il mondo nerazzurro: l’ex attaccante non ha risparmiato critiche a Simone Inzaghi, accusandolo di aver compromesso il destino dell’Inter in soli quattro anni. Con un tono diretto e senza mezzi termini, Cassano si chiede se davvero Chivu possa fare meglio, lasciando aperta una speranza di rinascita per il club. La discussione è aperta: l’Inter può ancora risorgere dalle ceneri di questa stagione?

Le parole di Antonio Cassano, ex attaccante dell’Inter, sull’esperienza di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. I dettagli. Antonio Cassano ha parlato a Viva El Futbol dell’addio di Simone Inzaghi all’ Inter dopo la finale di Champions League. ATTACCO AD INZAGHI – Prima di tutto, poi vado alla scelta Chivu: tutte quelle persone che facevano passare Inzaghi per un genio, un fenomeno. Lui in quattro anni ha distrutto l’Inter. Oggi possiamo tirare una linea e dire cos’ha fatto: ha distrutto l’Inter, ha vinto un campionato su quattro e tre li ha buttati al cesso. HA PRESO IN GIRO TUTTI – Non ha valorizzato nessuno Inzaghi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cassano attacca Inzaghi: «Ha distrutto l’Inter, prenda in giro altri. Chivu farà meglio, spero in una cosa»

