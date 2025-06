Caso Resinovich il gip sulla frattura alla vertebra T2 | ecco com’è andata Fissato l’incidente probatorio

Il caso Resinovich continua a scuotere Trieste, con il gip Flavia Mangiante che ha fissato l’incidente probatorio per l’8 luglio, incentrato sulle analisi medico-legali, genetiche e merceologiche sui reperti sequestrati. Questo passaggio cruciale potrebbe svelare nuovi dettagli sulla tragica vicenda di Lilly e sul ruolo di Sebastiano Visintin, indagato per il suo omicidio. Resta da scoprire come questi esami influenzeranno il prosieguo dell’indagine e la verità finale.

Trieste, 30 giugno 2025 - Caso Resinovich: il gip di Trieste Flavia Mangiante ha fissato per l' 8 luglio l'incidente probatorio per la perizia richiesta dal pm "di carattere medico legale, genetico, merceologico e dattiloscopico sui reparti già analizzati, sugli abiti e coltelli sequestrati al marito di Lilly, Sebastiano Visintin, oggi indagato per il suo omicidio". Accolte in pieno le richieste della pubblica accusa, respinte altrettanto integralmente quelle presentate dalla difesa, gli avvocati Paolo e Alice Bevilacqua. Nessuna perizia diretta ad accertare le cause, la modalità, la data della morte nonché il luogo di permanenza della salma di Resinovich, considerati gli esiti opposti delle due consulenze svolte.

Caso Resinovich, parla il tecnico: "Vi dico perché ho rotto la vertebra a Lilly" - Il caso di Liliana Resinovich si arricchisce di nuove rivelazioni. Il tecnico Giacomo Molinari, dopo essersi autoaccusato della frattura alla vertebra della donna durante l'autopsia, chiarisce la sua posizione.

Una rivelazione che arriva appena pochi giorni prima dell’incidente probatorio fissato per il 23 giugno. Vai su Facebook

