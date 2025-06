Caso Resinovich choc | La lesione alla vertebra c’era già

Il caso Resinovich ha suscitato grande attenzione, soprattutto per la frattura alla vertebra T2 di Liliana Resinovich. Il Gip ha recentemente deciso di non affidare una perizia medico-legale sulla lesione, ritenendo che le evidenze finora raccolte siano sufficienti per proseguire nelle indagini. Questa decisione apre nuovi scenari sul procedimento, portando avanti l’analisi di un caso che ancora desta molte domande e attende risposte chiare.

Cosa ha stabilito il gip sulla richiesta di perizia medico legale in merito alla frattura della vertebra T2 riscontrata sul corpo di Liliana Resinovich. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Caso Resinovich choc: "La lesione alla vertebra c’era già "

In questa notizia si parla di: resinovich - vertebra - caso - choc

Liliana Resinovich, parla il tecnico Molinari: “Sulla vertebra ho detto la verità , non copro nessuno” - Liliana Resinovich e il tecnico anatomopatologo Giacomo Molinari si trovano al centro di una controversia.

Liliana Resinovich, la scoperta da brividi sul tecnico della vertebra rotta: cosa faceva in obitorio Vai su Facebook

Caso Resinovich choc: La lesione alla vertebra c’era già ; Omicidio Liliana Resinovich, ESAMI CHOC IRRIPETIBILI sul corpo dopo la seconda autopsia: stanno cercando ancora la causa della morte? La frattura della vertebra è stata procurata dall’assassinio? Mentre il marito Sebastiano Visintin…; Omicidio Liliana Resinovich, il marito Sebastiano Visintin ha pensato al suicidio: reazione di Claudio Sterpin.

Caso Resinovich choc: "La lesione alla vertebra c’era già" - Cosa ha stabilito il gip sulla richiesta di perizia medico legale in merito alla frattura della vertebra T2 riscontrata sul corpo di Liliana Resinovich ... Lo riporta ilgiornale.it

Liliana Resinovich û vertebra sikestî: pasxaneya ku ji hêla 'Chi l'ha visto?' - Liliana Resinovich, il corpo ritrovato a Trieste nel 2022: 'Chi l’ha visto? Riporta notizie.it