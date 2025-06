Caso Puglia voti a comprati a 50 euro? La Procura vuole archiviare | Peccato veniale

Un caso che scuote la politica pugliese solleva ancora una volta il dibattito sulla tenuità del fatto e sui limiti della tolleranza. Voti comprati per 50 euro o con promesse di lavoro? La Procura di Bari li definisce "peccati veniali", alimentando le polemiche e le riflessioni sulla trasparenza e l'integrità delle elezioni. Ma fino a che punto possiamo considerare leggeri questi comportamenti?

Sono solo "peccati veniali" i voti comprati a 50 euro o con la promessa di un posto di lavoro in virtù della "tenuità del fatto". È, evidentemente, l'idea della Procura di Bari che ha chiesto l'archiviazione per voto di scambio nei confronti dell'allora sindaco di Triggiano, Antonio Donatelli, e dell'ex numero uno di Sud al Centro, Sandrino Cataldo, marito di Anita Maurodinoia, all'epoca dei fatti assessore nella giunta della Regione Puglia di Michele Emiliano. Maurodinoia, dimessasi dopo lo scandalo, risulta indagata. La Gazzetta del Mezzogiorno riporta che il 3 luglio si aprirà l'udienza preliminare davanti al Gip nei confronti di Cataldo, Maurodinoia, Donatelli e di altre 15 persone accusate - a vario titolo e secondo le rispettive responsabilità - di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale, calunnia, corruzione e falso. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Caso Puglia, voti a comprati a 50 euro? La Procura vuole archiviare: "Peccato veniale"

In questa notizia si parla di: puglia - voti - comprati - euro

Puglia, sette nuovi sindaci: c’è chi ha vinto per due voti. Taranto, Massafra e Triggiano: ballottaggi Elezioni amministrative - In Puglia, i recenti ballottaggi per le elezioni amministrative hanno portato all'elezione di sette nuovi sindaci, in un clima di grande competizione.

Translate postVoti comprati a 50 euro? Per la Procura è un “peccato veniale”: chiesta l’archiviazione sul caso Puglia Vai su X

REFERENDUM, FOGGIA MAGLIA NERA Referendum 2025, affluenza al 7,3% alle 12: in Puglia si ferma al 6,2%, Foggia maglia nera Vai su Facebook

Voti comprati a 50 euro? Per la Procura è un peccato veniale: chiesta l'archiviazione sul caso Puglia; “Voti comprati a 50 euro”. Chiesto il processo per Maurodinoia e Cataldo. E lui: “Sarò candidato”; Voti comprati a 50 euro, chiuse le indagini: Cataldo e Maurodinoia verso il processo.

Caso Puglia, voti a comprati a 50 euro? La Procura vuole archiviare: "Peccato veniale" - Sono solo "peccati veniali" i voti comprati a 50 euro o con la promessa di un posto di lavoro in ... iltempo.it scrive

Puglia, voti comprati a 50 euro. Si dimette l’assessora del Pd Maurodinoia. Conte: non ci sono più condizioni per primarie a Bari - Conte: non ci sono più condizioni per primarie a Bari L’indagine della Dda sul primo cittadino di Triggiano avviata ... Come scrive ilsole24ore.com