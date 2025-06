Caso Paciolla il gip di Roma archivia le indagini sul cooperante

Il caso di Mario Paciolla, il cooperante italiano tragicamente scomparso in Colombia nel 2020, raggiunge un nuovo importante epilogo. Il gip di Roma ha deciso di archiviare le indagini sulla sua morte, dopo aver accolto la richiesta della Procura, nonostante le opposizioni della famiglia. Una decisione che apre nuovi interrogativi e suscita sentimenti di dolore e amarezza, lasciando molti ancora alla ricerca di risposte precise sulla vicenda.

Tempo di lettura: 2 minuti Il gip di Roma ha archiviato l’indagine relativa alla morte cooperante italiano Mario Paciolla, trovato privo di vita in Colombia nel 2020 dove operava per le Nazioni Unite. Il giudice ha accolto la seconda richiesta avanzata dalla Procura della Capitale a cui si erano opposti i familiari del giovane. Nel primo caso il giudice aveva disposto ulteriori indagini.  “ Prendiamo atto con dolore e amarezza della decisione del Tribunale di archiviare l’omicidio del nostro figlio Mario. Noi sappiamo non solo con le certezze del nostro cuore ma con le evidenze della ragione, frutto di anni di investigazioni e perizie, che Mario non si è tolto la vita ma è stato ucciso perchĂ© aveva fatto troppo bene il suo lavoro umanitario in un contesto difficilissimo e pericoloso in cui evidentemente non doveva fidarsi di nessuno”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Caso Paciolla, il gip di Roma archivia le indagini sul cooperante

In questa notizia si parla di: caso - paciolla - roma - cooperante

Mario Paciolla, non fu suicidio: inchiesta su un caso ancora aperto - La morte di Mario Paciolla, cooperante italiano in Colombia, continua a sollevare interrogativi. Nonostante la versione ufficiale parli di suicidio, l'inchiesta di Fanpage.

++ Caso Paciolla, gip di Roma archivia indagine su cooperante ++; ++ Caso Paciolla, gip di Roma archivia indagine su cooperante ++; Caso Paciolla, il gip di Roma archivia le indagini sul cooperante.

Caso Paciolla, gip di Roma archivia indagine su cooperante - Il gip di Roma ha archiviato l'indagine relativa alla morte cooperante italiano Mario Paciolla, trovato privo di vita in Colombia ... Riporta ansa.it

Il Tribunale di Roma ha archiviato l’indagine per la morte di Mario Paciolla - a quasi 4 mesi dall'udienza dove per la seconda volta i pm della Procura di Roma avevano chiesto l'archiviazione del caso per la morte di Mario Paciolla, il cooperante italiano morto in Colombia il 15 ... Scrive fanpage.it