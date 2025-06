Caso Paciolla gip di Roma archivia indagine su cooperante

La decisione del gip di Roma di archiviare l'indagine sulla tragica morte di Mario Paciolla, cooperante italiano in Colombia, chiude un'importante parentesi giudiziaria. Dopo aver respinto le opposizioni dei familiari, il giudice ha accolto la richiesta della Procura, ritenendo che non vi siano elementi sufficienti per proseguire con le indagini. Questa conclusione riporta serenitĂ alle famiglie e chiude un capitolo complesso, ma lascia aperte nuove riflessioni sulle modalitĂ di intervento internazionale.

Il gip di Roma ha archiviato l'indagine relativa alla morte del cooperante italiano Mario Paciolla, trovato privo di vita in Colombia nel 2020 dove operava per le Nazioni Unite. Il giudice ha accolto la seconda richiesta avanzata dalla Procura della Capitale a cui si erano opposti i familiari del giovane. Nel primo caso il giudice aveva disposto ulteriori indagini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Caso Paciolla, gip di Roma archivia indagine su cooperante

In questa notizia si parla di: caso - paciolla - roma - indagine

Mario Paciolla, non fu suicidio: inchiesta su un caso ancora aperto - La morte di Mario Paciolla, cooperante italiano in Colombia, continua a sollevare interrogativi. Nonostante la versione ufficiale parli di suicidio, l'inchiesta di Fanpage.

L’indagine sui due poliziotti di Grottaglie coinvolti nel conflitto a fuoco nel quale è morto Michele Mastropietro, considerato l’autore dell’omicidio del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, «non è uno schiaffo agli agenti. Nessuno vuole criminalizzarli». La giunta d Vai su Facebook

++ Caso Paciolla, gip di Roma archivia indagine su cooperante ++; ++ Caso Paciolla, gip di Roma archivia indagine su cooperante ++; Il Tribunale di Roma ha archiviato l’indagine per la morte di Mario Paciolla.

Caso Paciolla, gip di Roma archivia indagine su cooperante - Il gip di Roma ha archiviato l'indagine relativa alla morte cooperante italiano Mario Paciolla, trovato privo di vita in Colombia ... Come scrive ansa.it

Il Tribunale di Roma ha archiviato l’indagine per la morte di Mario Paciolla - a quasi 4 mesi dall'udienza dove per la seconda volta i pm della Procura di Roma avevano chiesto l'archiviazione del caso per la morte di Mario Paciolla, il cooperante italiano morto in Colombia il 15 ... Si legge su fanpage.it