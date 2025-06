Caso Osimhen da domani un vero problema | quanto pesa nelle casse del Napoli

La telenovela Napoli-Osimhen entra nel vivo, e le implicazioni economiche per il club sono più scottanti che mai. Con le trattative in pieno fermento e i grandi acquisti come De Bruyne e Marianucci pronti a rinforzare l’organico, il futuro dell’attaccante nigeriano potrebbe cambiare le sorti finanziarie del Napoli. Quanto pesa davvero la possibile partenza di Osimhen nelle casse azzurre? La risposta potrebbe essere decisiva per il mercato partenopeo.

Continua la telenovela Napoli- Osimhen e da domani entrerà ancora di più nel vivo Il Napoli è sicuramente tra le squadre più attive in questa sessione estiva di calciomercato. Dopo gli ormai noti acquisti di De Bruyne e Marianucci, si continua a lavorare per rafforzare la squadra di Antonio Conte prima della partenza per Dimaro del 17 luglio. I nomi caldi sono sempre quelli legati a Noa Lang, prossimo a vestire la maglia azzurra, e di Lorenzo Lucca sempre più vicino ad approdare all'ombra del Vesuvio con Darwin Nunez che guarda il tutto da lontano con il binocolo. La società azzurra però non pensa solo ad acquistare, ma a risolvere anche i problemi dentro casa e Victor Osimhen è il problema principale che la dirigenza partenopea deve risolvere il prima possibile.

Colpo di scena Osimhen, offerta rifiutata dal Napoli: gioia Juve - Colpo di scena sul fronte Osimhen: l’offerta della Juventus per il talentuoso attaccante del Napoli è stata rifiutata.

