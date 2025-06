Caso Kaufman si indaga su presunta truffa allo Stato | al centro delle indagini gli 800mila euro per il film

Il caso Kaufman scuote il mondo dello spettacolo e della giustizia italiana. Oltre alle accuse di duplice omicidio, l'attenzione si concentra su un'altra delicata questione: gli 800mila euro elargiti con tax credit nel 2020 per un film mai uscito, ora al centro di un'indagine per presunta truffa ai danni dello Stato. Un intreccio di accuse che mette in discussione integritĂ e trasparenza nel settore cinematografico, lasciando aperta una domanda cruciale: cosa bolle in pentola?

Il nome di Francis Kaufman compare ora in due inchieste: dalle accuse di duplice omicidio aggravato per la morte di Anastasia Trofimova e sua figlia Andromeda, all'ipotesi che la somma elargita con tax credit nel 2020 per la realizzazione di un film mai uscito possa risultare come truffa ai danni dello Stato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caso Kaufman, si indaga su presunta truffa allo Stato: al centro delle indagini, gli 800mila euro per il film

