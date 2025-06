Caso Grillo Jr si torna in aula e a sorpresa Ciro appare e sentenzia | Nessuno di noi ha mai approfittato di qualcuno

In un ritorno inaspettato e carico di tensione, Ciro Grillo, figlio del celebre Beppe Grillo, si presenta in aula a Tempio Pausania per affrontare le accuse di violenza sessuale di gruppo. Con parole ferme e una certa emozione, dichiara: "Nessuno di noi ha mai approfittato di qualcuno". Finalmente, la giustizia fa luce su un caso che ha scosso l’opinione pubblica e solleva interrogativi su verità e responsabilità .

Finalmente, dopo anni di attesa e silenzi, la giustizia entra nel merito. Ciro Grillo, figlio del fondatore e profeta del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, è comparso in aula a Tempio Pausania per difendersi dalle pesanti accuse di violenza sessuale di gruppo. Per la prima volta dall'inizio del procedimento, Grillo Jr ha deciso di comparire alla sbarra, accompagnato dai suoi avvocati, Enrico Grillo e Andrea Vernazza, ha reso dichiarazioni spontanee davanti alla corte, presieduta dal giudice Marco Contu. Un caso, quello che lo coinvolge, che ha scosso l'opinione pubblica, mettendo a nudo le contraddizioni di un movimento nato con l'ambizione di «aprire il Parlamento come una scatola di tonno» e che, alla fine della fiera di slogan e vaffa, continua a sembrare di avere qualche difficoltĂ a fare chiarezza al proprio interno, arenato su una sorta di garantismo a senso unico, verrebbe da dire.

