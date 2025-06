Caso Durante la difesa | Chi è senza peccato scagli il primo commento

In un’epoca in cui la perfezione sembra l’obiettivo, ogni errore di un assessore diventa un caso da analizzare con attenzione, non solo un episodio da dimenticare o liquidare con le dimissioni. La reale sfida sta nel comprendere le dinamiche sociali e culturali che spingono cittadini e politica a confrontarsi sui social, spesso più per esprimere un malessere che per cercare soluzioni concrete. È tempo di andare oltre le apparenze e ascoltare le vere ragioni dietro ogni commento.

In un mondo di perfetti la notizia di un assessore che compie un errore e chiede scusa non fa scalpore. Si preferisce invocare le dimissioni, il facile incasso politico, senza soffermarsi sulla dinamica reale di quanto accaduto: alcuni cittadini usano i social per portare avanti le loro battaglie. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Caso Durante, la difesa: "Chi è senza peccato scagli il primo commento"; Cosa sta succedendo nella bufera intorno all'assessore Durante

