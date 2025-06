Casertana via al mercato | Coppitelli potrebbe portare due acquisti

Il mercato della Casertana sta per entrare nel vivo, con molteplici mosse in cantiere. L’anticipazione di Federico Coppitelli come nuovo allenatore potrebbe rappresentare la svolta decisiva, portando due acquisti strategici e rafforzando la rosa. Mentre gli spostamenti ufficiali cominciano a delinearsi, cresce l’attesa per nuovi colpi che possano rilanciare i falchetti in questa sessione di mercato. La stagione promette emozioni e sorprese: restate sintonizzati!

Tempo di lettura: 2 minuti Domani si aprono le danze, per tutte le squadre in tutte le categorie, per la campagna di acquisti e cessioni dei calciatori. Degli Esposti comincerà ufficialmente le operazioni per sfoltire la rosa dagli esuberi e per rimpinguarla con nuovi acquisti. Casertana, le manovre di mercato. Il probabilissimo arrivo di Federico Coppitelli sulla panchina della Casertana, sblocca il mercato dei falchetti. Il modulo più utilizzato da Coppitelli è il 4-2-3-1, e la base, a Caserta, c’è: nel secondo regno di Iori, è stato utilizzato questo modulo, con due ali molto veloci quali Kallon ed Egharevba, ed un attaccante boa come Vano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Casertana, via al mercato: Coppitelli potrebbe portare due acquisti

