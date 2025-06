Casertana il giorno di Coppitelli | firma e annuncio del nuovo mister

Dopo un vortice di nomi e rumors, arriva l’annuncio che potrebbe cambiare il volto della Casertana: Federico Coppitelli è il nuovo mister, un nome a sorpresa che ha catturato l’attenzione dei tifosi. Un’incognita affascinante, pronta a scrivere una nuova pagina nella storia rossoblù. Resta da capire se questa scelta sarà quella vincente: il tempo e i risultati diranno se Coppitelli saprà guidare la squadra verso nuovi traguardi.

Tempo di lettura: 2 minuti Guidi, poi Tomei, poi Serpini, forse Bertotto, magari Buscè e Volpe . Poi, il nome a sorpresa, quello che non ti aspetti: Federico Coppitelli è – o meglio dovrebbe essere – il nuovo allenatore della Casertana. Dopo i tanti nomi fatti, e i tanti depistaggi – voluti e non – il condizionale è sempre d'obbligo. Federico Coppitelli, l'identikit del (forse?) nuovo allenatore della Casertana. Federico Coppitelli ai tempi dell'esperienza in Croazia Coppitelli è reduce da un'esperienza in chiaroscuro in Croazia, con l' Osijek: aveva cominciato bene, ma poi è stato esonerato a marzo con appena 13 vittorie in 33 partite.

