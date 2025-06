Caserta Tangenti nei vasi di fiori e corsi fantasma per lavori sull’autostrada A3 5 indagati

Un’indagine sconvolgente svela un sistema di corruzione a Caserta, dove tangenti venivano consegnate in tranche e nascoste perfino nei vasi di fiori, mentre appalti truccati e corsi di formazione inesistenti compromettevano l'integrità delle opere pubbliche sull’autostrada A3. Cinque persone sono ora indagate, e il quadro che emerge è inquietante. La vicenda ci invita a riflettere sulla fragilità dei controlli e sull’importanza della trasparenza nelle istituzioni.

Tangenti consegnate in tranche, persino nascoste in vasi di fiori. Appalti autostradali truccati, corsi di formazione inventati e operai mandati nei cantieri senza alcuna preparazione. È un sistema di corruzione e falsi che fa rabbrividire quello emerso dall'inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere, che ha iscritto cinque persone nel registro degli indagati per .