Case in Puglia salgono acquisti e prezzi Boom di compravendite a Bari in diminuzione a Lecce

Il mercato immobiliare in Puglia si infiamma: a Bari si registra un boom di compravendite e prezzi in ascesa, mentre Lecce vede un leggero calo. Il sogno della casa di proprietà resta vivo e vibrante tra i pugliesi, come confermano i dati del 2024, che evidenziano una crescita significativa nel settore. Un trend positivo che rafforza la volontà di investire e costruire un futuro stabile nella splendida regione.

Il sogno della casa di proprietà non è mai tramontato per i pugliesi e lo confermano anche i dati sul mercato immobiliare residenziale relativi al 2024, che parlano di una crescita.

