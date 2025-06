Case di riposo Tassinari Forza Italia | Si apra subito un confronto preventivo no a regole che penalizzano l’assistenza agli anziani

La crescente criticità delle case di riposo in Emilia-Romagna richiede un confronto immediato e costruttivo. Forza Italia Tassinari invita le istituzioni a dialogare preventivamente, opponendosi a regole che penalizzano l’assistenza agli anziani. È fondamentale trovare soluzioni condivise per garantire servizi di qualità, specialmente in estate, e tutelare la dignità delle persone più fragili. È ora di agire insieme per un futuro più sicuro e solidale.

"La situazione delle strutture socioassistenziali in Emilia-Romagna è sempre più critica: manca personale, soprattutto infermieristico, e molte realtà rischiano di non riuscire a garantire la continuità dei servizi, specie durante l'estate. A questo si aggiunge una forte preoccupazione per le.

