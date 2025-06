Case da ristrutturare la nostra guida Il valzer delle aliquote per i diversi lavori edili

Se state pensando di ristrutturare, è fondamentale conoscere le aliquote fiscali applicabili e le agevolazioni ancora disponibili. La nostra guida vi accompagna nel valzer delle aliquote per diversi lavori edili, chiarendo i dubbi con gli ultimi aggiornamenti dell’Agenzia delle Entrate. Scoprite come beneficiare delle detrazioni, dal 65% per i condomìni al 50% per l’abitazione principale, e tutto ciò che serve sapere per pianificare al meglio i vostri interventi edilizi.

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate su tutte le agevolazioni ancora attive Condomìni: c'è il 65%. Abitazione principale al 50%, seconde case al 36%.

