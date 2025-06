Case da ristrutturare Il valzer delle aliquote per i diversi lavori edili

In un panorama in continua evoluzione, il valzer delle aliquote e dei bonus edilizi si fa sempre più complesso. Con le percentuali in calo e le scadenze imminenti, la corsa per approfittare degli incentivi si intensifica. Come sottolinea Jacopo Ferretti di Confartigianato Imprese Firenze, è fondamentale agire subito: chi ha progetti importanti, non può perdere l’occasione di completare i lavori entro il 2025, prima che le condizioni diventino meno favorevoli.

È corsa ai bonus edilizi, che hanno percentuali via via ridotte e che caleranno ancora nel 2026. Per questo, consiglia Jacopo Ferretti, segretario generale di Confartigianato Imprese Firenze, "è bene che chi deve fare lavori importanti, agisca subito e concluda tutto entro il 2025". Questo in un contesto in cui "la combinazione tra limiti reddituali, adempimenti, scadenze e percentuali ridotte rende i bonus meno attrattivi per chi ha pochi soldi da investire e poco tempo". Pur con incentivi inferiori rispetto al passato, però, le agevolazioni restano: "Chi deve ristrutturare, efficientare o mettere in sicurezza – sottolinea Ferretti – può recuperare fino al 50% delle spese, che non è poco".

