Cascina | uomo trovato morto in strada

Una tragedia sconvolge Cascina questa mattina: un uomo di circa 60 anni è stato trovato senza vita in via Nazario Sauro. Nonostante l'intervento tempestivo dei sanitari del 118, ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Le forze dell’ordine sono già sul posto per accertare le cause di questo drammatico evento e garantire chiarezza sulla vicenda. Restate aggiornati per eventuali sviluppi.

