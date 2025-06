Cascina | motociclista 55enne trovato morto in strada dopo incidente

Tragedia a Cascina: un motociclista di 55 anni, Alessandro Serenelli, è stato trovato senza vita lungo la strada, vittima di un incidente mortale. La scena sconvolgente si è verificata nelle prime ore del 30 giugno 2025, lasciando la comunità sgomenta e le autorità a investigare sulle cause di questo tragico evento. Un episodio che ricorda quanto la sicurezza in viaggio sia fondamentale per tutti noi.

Incidente mortale in provincia di Pisa. Il cadavere di un motociclista di 55 anni, Alessandro Serenelli, è stato trovato nelle prime ore di oggi, 30 giugno 2025, per strada a Cascina

Tragedia a Cascina, motociclista trovato morto in strada - Una tragedia scuote Cascina questa mattina: un uomo di circa 60 anni è stato trovato senza vita in strada, vittima di un incidente mentre era in sella alla sua moto.

Un uomo di circa 60 anni è stato trovato morto stamattina, 30 giugno 2025, intorno alle 7.

