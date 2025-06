Casa di salute e diarte | mostra di pittura 30x30

Colorato incontro tra arte e benessere, la mostra "30x30" continua a valorizzare il talento degli allievi dell'Accademia Cignaroli, una delle più antiche istituzioni di belle arti in Italia. Questa iniziativa, ospitata nella Casa di Salute Verona, trasforma lo spazio d’attesa in un'esposizione di emozioni visive. Anche quest’anno la mostra "30x30" promuove il dialogo tra creatività e cura, dimostrando come l’arte possa essere un ponte tra salute e ispirazione quotidiana.

Prosegue la collaborazione tra l'Accademia Cignaroli, fondata nel 1764 e una delle più antiche istituzioni di belle arti in Italia, e la Casa di Salute Verona, che ospiterà periodicamente opere degli allievi dell'Accademia nella sua sala d'attesa. Anche quest'anno la mostra "30x30" promuove il.

