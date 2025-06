Casa Bianca | Trump pronto a firmare la revoca delle sanzioni alla Siria

La Casa Bianca annuncia un passo storico: Donald Trump è pronto a firmare, il 30 giugno, un ordine esecutivo che revoca le sanzioni statunitensi sulla Siria, aprendo nuove prospettive per la ricostruzione del Paese. Un gesto che potrebbe cambiare gli equilibri regionali, mantenendo comunque alcune restrizioni chiave. Ma quale sarà l’impatto di questa decisione sul futuro della Siria e sulla politica internazionale? Scopriamolo insieme.

La Casa Bianca ha annunciato che Donald Trump firmerà lunedì 30 giugno un ordine esecutivo per revocare il regime di sanzioni statunitensi sulla Siria. La decisione punta a sostenere il processo di ricostruzione del Paese dopo la caduta del regime di Bashar al-Assad e la formazione di un governo di transizione guidato da Ahmed al-Sharaa. Tuttavia, alcune restrizioni restano in vigore: continueranno a essere sanzionati Assad, i suoi ex collaboratori, violatori dei diritti umani, narcotrafficanti, soggetti coinvolti con armi chimiche, l'Isis, affiliati e proxy dell'Iran. La portavoce Karoline Leavitt ha spiegato che l'amministrazione vuole «una Siria stabile e in pace con se stessa e i suoi vicini».