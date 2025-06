Cartello di Sinaloa un cybercriminale ha violato il telefono di un agente dell' Fbi per uccidere i suoi informatori

Nel 2018, un cybercriminale legato al cartello di Sinaloa ha messo a segno un attacco inquietante, violando il telefono di un agente dell'FBI per eliminare i suoi informatori. Dopo aver ottenuto l’accesso, ha sfruttato le telecamere di sicurezza per monitorare ogni movimento, evidenziando i gravissimi rischi della sorveglianza digitale. Questo caso ci ricorda quanto la tecnologia possa essere una lama a doppio taglio nel mondo della sicurezza e della criminalità .

Dopo aver ottenuto l'accesso al dispositivo, l'aggressore lo ha seguito grazie alle telecamere di sicurezza: il caso risale al 2018 ed evidenzia i rischi della sorveglianza. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Cartello di Sinaloa, un cybercriminale ha violato il telefono di un agente dell'Fbi per uccidere i suoi informatori

In questa notizia si parla di: cartello - sinaloa - cybercriminale - violato

Un cybercriminale dei narcos messicani ha violato il telefono di un agente dell'Fbi per uccidere i suoi informatori.

Messico: decapitato il Cartello di Sinaloa, riparte la guerra per il narcotraffico - MSN - The post Messico: decapitato il Cartello di Sinaloa, riparte la guerra per il narcotraffico appeared first on InsideOver. msn.com scrive

Arrestato 'El Mayo', co-fondatore del cartello Sinaloa - MSN - fondatore del cartello Sinaloa, Ismael Zambada Garcia, e Joaquin Guzman Lopez, il figlio di El Chapo, sono stati arrestati dalle autorità americane. Da msn.com