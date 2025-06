Carolina Di Domenico a Musicultura 2025 | Questi eventi sono fondamentali per la musica d’autore – Intervista video

Scopri l’energia di Musicultura 2025, l’evento che mette in risalto i giovani talenti della musica italiana in uno scenario mozzafiato come lo Sferisterio di Macerata. Con Carolina Di Domenico, volto noto della tv e conduttrice di questa kermesse, entreremo nel cuore di una manifestazione che celebra la creatività e il talento emergente. Noi di SuperGuidaTv abbiamo avuto il piacere di intervistare Carolina: ecco cosa ci ha rivelato sui futuri protagonisti della scena musicale italiana.

Carolina Di Domenico, volto noto della tv italiana, è la conduttrice, insieme a Fabrizio Biggio, di Musicultura 2025, kermesse canora che si tiene a Macerata e che vede giovani artisti del panorama musicale competere a suon di note in una delle location più suggestive del mondo: lo Sferisterio di Macerata. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato per voi Carolina Di Domenico, e con lei abbiamo parlato di Musicultura ma anche del nuovi talenti della musica italiana. Ecco cosa ha raccontato ai nostri microfoni. Carolina Di Domenico: intervista esclusiva. Conduttrice di Musicultura 2025 insieme a Fabrizio Biggio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Carolina Di Domenico a Musicultura 2025: “Questi eventi sono fondamentali per la musica d’autore” – Intervista video

In questa notizia si parla di: carolina - domenico - musicultura - eventi

Fabrizio Biggio e Carolina Di Domenico video intervista: «Il mio sogno era fare il musicista» – Musicultura 2025 - Scopri l'incredibile mondo di Fabrizio Biggio e Carolina Di Domenico, protagonisti della XXXVI edizione di Musicultura, un festival che celebra il talento musicale emergente e consolidato.

Fabrizio Biggio per la prima volta alla conduzione delle due serate finali della XXXVI edizione di Musicultura con Carolina di Domenico racconta le sue emozioni a Patrizia Simonetti https://voci.fm/voci-di-successo/3302-carolina-di-domenico-fabrizio-biggio- Vai su Facebook

Musicultura 2025, Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio alla guida delle serate finali allo Sferisterio; Musicultura 10 e lode: lo Sferisterio intona “Margherita” mentre Capossela scuote le coscienze; Musicultura 2025, presentati nella sede Rai di Roma gli otto vincitori del concorso che dal 17 al 21 giugno si svolgerà a Macerata. Alla conduzione Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio.

Carolina Di Domenico: intervista esclusiva - Carolina Di Domenico conduttrice di Musicultura 2025: "Questi eventi sono fondamentali per la musica d'autore" - Da superguidatv.it

Musicultura 2025: dagli ospiti ai finalisti fino alla diretta, ecco cosa sapere sul festival - Finale Musicultura 2025: ospiti, finalisti, biglietti e tutto quello che c'è da sapere sul Festival in scena allo Sferisterio di Macerata. Secondo tag24.it